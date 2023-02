De was opvouwen en boodschappen doen? Dat doen robots straks voor ons!

Een robotstofzuiger is ideaal voor wie geen zin (of tijd) heeft om zelf stof, kruimels en zand van de vloer te verwijderen. Maar in de toekomst zullen nog meer huishoudelijke taken geautomatiseerd worden, zo stellen onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Oxford.

Voor hun studie, die onlangs is gepubliceerd in PLOS One, vroegen de onderzoekers 65 experts op het gebied van kunstmatige intelligentie uit Japan en het Verenigd Koninkrijk te voorspellen in welke mate alledaagse taken in de toekomst geautomatiseerd zullen zijn.

Hun conclusie: de gemiddelde tijd die we besteden aan het huishouden zal over tien jaar met 44 procent zijn afgenomen. Nog specifieker: de tijd die we besteden aan afwassen neemt met 47 procent af en de tijd die we besteden aan schoonmaken en koken met 46 procent. De experts denken bovendien dat de was voor 43 procent geautomatiseerd zal zijn. De tijd die we nodig hebben om de was op te vouwen neemt ook af en wel met 44 procent.

Boodschappen

Zelfs even naar de supermarkt gaan om boodschappen te doen, wordt een stuk minder. Robots, in welke vorm dan ook, zouden volgens de Britse en Japanse experts ervoor zorgen dat we daar 59 procent minder tijd aan kwijt zullen zijn.

„Kunstmatige intelligentie kan ervoor zorgen dat we veel meer tijd overhouden aan werk of vrije tijd”, zo stellen de onderzoekers.

Fijn voor de mensen die niet van huishoudelijke taken houden, maar het heeft vooral een aantal maatschappelijke gevolgen: „Het zal zorgen voor minder vraag naar huishoudelijk en zorgpersoneel in vergrijsde samenlevingen zoals het Verenigd Koninkrijk en Japan.”