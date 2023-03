Dagrecept: Salade met rijst, radijs en granaatappel

Fris fruit en pittige groente zijn hierbij smaakmakers. Neem deze rijstsalade met radijs en granaatappel, van de Vlaamse tv-kok Jeroen Meus, uit zijn boek Groentekost (Manteau). Kook de rijst in gezouten water. Giet af en spoel onder koud stromend water. Laat afkoelen. Snijd de geschilde appel in blokjes. Rits de blaadjes van de dragon en snipper ze fijn. Meng de kwark met de stukjes appel, dragon, een scheutje ciderazijn en mierikswortel.

Snipper de schoongemaakte venkel met een mandoline of rasp. Snijd het groen van de lente-ui in heel fijne repen. Leg de fijngesneden venkel en lente-ui in een kom met water en ijsblokjes. Maak de kropslaharten schoon en snipper ze fijn, snijd de gespoelde radijzen in kwarten. Halveer de granaatappel.

Klop zachtjes op de buitenkant met een houten lepel zodat de pitjes eruit vallen. Giet de venkel en lente-ui af en laat uitlekken. Schep eerst een laag kwarkdressing in een pan die je kunt afsluiten met deksel. Ga verder met een laag rijst, radijzen, maïs, een laag sla, granaatappelpitten en venkel met lente-ui. Doe het deksel op de pan en schud hem voordat je hem serveert op borden.

Nodig voor 2 personen:

- 1 builtje wilde rijst

- 1 appel, 250 g kwark

- ½ venkel, ½ bosje lente-ui

- 2 kropslaharten

- 1 bos radijsjes

- 1 granaatappel, blikje maïs

- enkele takjes dragon

- mierikswortel

- ciderazijn

- peper en zout