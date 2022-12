De ideale combinatie met de feestdagen: cocktails en kaas!

In kersttijd is het extra druk bij de kaasspeciaalzaken. Zo ook bij Fromagerie L’Amuse in IJmuiden waar Betty Koster en haar echtgenoot Martin al jaren de omgeving met bijzondere kazen en wijnen verblijden. Hun dochters werken ook in de zaak.

Voor de goede orde: officieel is Betty affineur, een kaasverfijner. Zij laat uiteenlopende kazen uit binnen- en buitenland verder rijpen waardoor ze nog meer smaak krijgen. Momenteel is dochter Thassia die fulltime de zaak managet en bijna alle facetten van de kaashandel heeft doorlopen, bezig met een boek over de combinatie van kaas en cocktails.

„Mensen denken niet zo snel aan kaas en cocktails”, weet Thassia Koster. „Er wordt vooral wijn of port bij geschonken. Mijn moeder organiseert elk jaar geregeld thee- en whisky-pairings. Hierbij laat je zien welke thee of whisky bij een kaasplateau past.”

Betty: „De combinatie thee en kaas werkt fantastisch, je lichaam komt door de stoffen tot rust. In Frankrijk drinken ze na het eten een glas verveine-thee. Maar mensen willen liever wijn. Ik denk dat je met cocktails een jonge groep kunt bereiken die misschien niet zo snel van een kaasplankje eet.”

Bekijk ook: Zo stel je het ideale kaasplankje samen

Thassia raakte geïnspireerd door een Amerikaanse film over kaas en cocktails. „Daar is in Nederland nog niet zoveel over bekend. Vorig jaar was ik in Amerika om kaasmakers te bezoeken. Behalve prachtige kazen kwam ik mooie producten voor cocktails tegen. Ik maak thuis graag cocktails en zo is het idee ontstaan om hier plateaus en cocktails aan te bieden én om een boek te schrijven.”

Thassia sloeg aan het experimenteren met recepten en bijpassende kazen. Een enorme maar leuke uitdaging. „Ik ben begonnen met klassieke cocktails te verkennen zoals de Old Fashioned, op basis van whisky, suiker, sinaasappelzest en angostura-bitters. Maar ook wodka- of gin-martini.”

Bij cocktails luistert de receptuur erg nauw en het was dan ook een flinke zoektocht. Thassia: „Ik heb de recepten flink bijgeschaafd. Je zoekt de balans. De ene cocktail is echt een ’kaascocktail’ en een ander werkt niet. Te zoet walst over de kaas heen en te fruitig werkt ook niet. Te zuur en te bitter evenmin. Geïnspireerd door herfst en winter, met meer donkere, kruidige en romige smaken werd de eerste cocktail eentje op basis van extra sterke, koude chai-thee, op hout gerijpte gin, room en agavestroop.”

Een andere uitdaging is dat één cocktail bij verschillende kazen moet passen, meestal de vijf families: een witte zachte kaas, een witkorst, roodkorst, halfzacht of halfhard en een blauwader. „Je begint altijd met de drank, daar zoek je de kazen bij. Zo hebben we het ook met de cocktail gedaan.”

Thassia brengt een plateau met als eerste een frisse, superromige Délice de Bourgogne. Betty: „Deze kaas wordt met de cocktail ineens krachtiger.” Dat klopt als een bus, de kaas is van zichzelf al lekker, maar nog fijner met de cocktail.

Daarna volgt een stukje Vacherin Mont d’Or. Thassia: „Een roodflora gemaakt van de eerste melk als de koeien op stal terugkeren. Als je een stukje korst neemt, proef je ineens witte chocoladetonen.”

Dan een Tomme de Chèvre de Poitou. Thassia: „Een zuivere geitenkaas uit West-Frankrijk, met een krijtstructuur in het begin en dan lichte citrustonen.”

Dan een Etivaz Alpage. „Een Zwitserse, ambachtelijk gemaakte bergkaas. Deze krachtige kaas combineert weer goed met het kruidige uit de cocktail.” We eindigen met een prachtige Roquefort. „Caves Baragnaudes, de mooiste die er is.”

Deze smakelijke presentatie vind ik werkelijk goddelijk. Betty: „Vaak wordt gedacht dat kaasplateaus duur zijn, maar mensen kopen te veel. Je hebt maar 15-20 gram kaas per persoon nodig, zo’n 2 euro per persoon.”

De combinatie kaas-cocktail is wat mij betreft geslaagd. Perfect voor degenen die zin hebben in een klein beetje zoet én wat hartigs na het kerstdiner!