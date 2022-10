Premium Het beste van De Telegraaf

Financieel onafhankelijk met een baan in loondienst? Zo lukt dat

Door Redactie Lifestyle Kopieer naar clipboard

Kun je rijk worden met een normale baan in loondienst? Het korte antwoord is ja, maar het ligt er natuurlijk helemaal aan wat jouw definitie van rijk is. Laten we het hier houden op financiële onafhankelijkheid.