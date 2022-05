Dagrecept: Asperge-ovenchotel met ham en kaas

Zaterdag leest u meer over asperges, die je op vele manieren kunt bereiden. In de oven bijvoorbeeld, zoals Wim Ballieu doet in zijn boek Ovenschotels (Lannoo). Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de asperges met een dunschiller, verwijder het houtige uiteinde en rol ze in een vochtige doek. Pers de knoflook bij de room.

Klop de eieren erdoor en breng op smaak met mosterd en nootmuskaat. Roer de helft van de geraspte kaas erdoor en kruid met peper en zout. Vet een ovenschaal in met boter en leg er de aardappelplakjes in. Bedek met beenham, maar houd twee plakjes apart. Giet het roommengsel in de ovenschaal en zet 30 minuten in de oven.

Dek af met aluminiumfolie zodat de aardappelen niet bruin worden. Wrijf de asperges in met olijfolie en kruid met versgemalen peper en zout. Leg ze bij de bijna-gare aardappelen. Hak de resterende beenham lekker fijn en strooi dit met de rest van de kaas over de asperges. Nog 20 minuten in de oven en je kunt aan tafel.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g witte asperges

- 400 g aardappelen (geschild en in fijne plakjes)

- 200 g beenham (in plakjes)

- 1 teen knoflook

- 100 ml room

- 4 eieren, 2 tl mosterd

- nootmuskaat

- 150 g kaas (geraspt)

- peper, zout, olijfolie