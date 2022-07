Restaurantrecensie: Spectrum in Amsterdam zit op driesterrenniveau

Verhalen achter het nieuws

’Ik ben slecht in diëten, omdat ik ongelukkig word van de regels’

In de rubriek ’Zo (on)gezond leef ik’ zijn we nieuwsgierig naar de leefstijl van VROUW-lezeressen. Vind jij het belangrijk om gezond te leven? Ben jij veel aan het sporten om in shape te blijven? Of geef je er juist geen klap om hoe je eruit ziet en wil je bovenal gelukkig zijn? Of heb je dé tip voo...