In deze Nederlandse gebieden spot je nu bijzondere vogelsoorten

Miljoenen vogels overwinteren in Nederland. Ⓒ Natuurmonumenten - Tilly Meijer

De vogeltrek is in volle gang, een van de meest bijzondere natuurmomenten van het jaar. Miljoenen vogels zijn ’on the move’ en een groot aantal kiest Nederland om te overwinteren. In welke gebieden strijken ze neer? Natuurmonumenten tipt er een aantal.