Dit wil je niet missen in super-de-luxe (en toch ook historisch) Dubai

De skyline van Dubai: futuristische hoogbouw met een hoog blingbling-gehalte. Ⓒ DCTM

Dubai lijkt slechts een enorme verzameling zeer futuristische hoogbouw met een hoog blingbling-gehalte. Een ervaring op zich, maar er is meer. Musea over de geschiedenis van de stad verrijzen in razend tempo en ook een nacht in de woestijn is een belevenis.