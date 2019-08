Lezersreis: tussen natuur en duinen

Met steden als Alkmaar, Haarlem en Amsterdam ‘om de hoek’ is Hotel Marquette de ideale uitvalsbasis voor een paar dagen stad, strand en bossen.

Hotel Marquette

De ligging van het hotel is uniek. Vlak bij de snelweg en toch volledig in de natuur. Het vier sterren hotel op het landgoed van het kasteel telt 65 kamers en biedt een uitgebreid ontbijtbuffet. In de gezellige hotelbar of het zonnige terras kun je met een drankje genieten van de stilte, de ganzen en de schapen op het landgoed.

Chateau Marquette

Het restaurant bevindt zich in het Kasteel, op slechts 700 meter van het hotel. De grondvesten van het kasteel dateren uit 1225. Het huidige gebouw is zo’n 275 jaar oud en herbergt diverse antieke schatten. Voel je voor een avond van adel als je geniet van het heerlijke eten, de mooie wijnen en de perfecte verzorging.

"Heerlijk ontspannen op historisch landgoed"

Neem je fiets mee of huur er eentje bij het hotel op het landgoed (ook e-bikes) en geniet van de omgeving. Bezoek schilderachtige plekken in de natuur of laat je verwonderen in de diverse musea die Heemskerk en haar omgeving rijk is.

2 nachten voor 2 personen € 260,00 per arrangement

Arrangement

• 2x overnachting in een comfortabele kamer

• 2x ontbijt buffet

• 2 dagen fietshuur (e-bike met toeslag)

• Charcuterie plankje met een fles Marquette Huiswijn

• Portie bitterballen

Reisdata

Verblijf mogelijk tussen 1 november 2019 en 1 maart 2020 o.b.v. beschikbaarheid.

Boeken

hotel-marquette.com, via info@hotel-marquette.com of bel 0251-257025 o.v.v. ‘ZOMER’.