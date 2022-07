Recept van de dag: zomergroenten uit de oven

Bij deze temperaturen heb ik zelf behoefte aan lichtere gerechten, daarom een heerlijke ovenschotel met zomergroenten die je eventueel kunt verrijken met witvisfilet of plakjes chorizo. Een fijn recept uit De Flexitariër van Jo Pratt (Becht).

Nodig voor 2 personen:

- 1 grote ui (in partjes)

- 1 venkel (in dunne parten)

- 1 grote courgette (plakken van 1 cm dik)

- 1 rode of groene peper (gehalveerd, zonder zaadjes)

- 4 laurierblaadjes, olijfolie

- zeezout en versgemalen zwarte peper

- 3 rijpe tomaten (in vieren)

- 400 g borlottibonen

- flinke hand ontpitte zwarte olijven

- 80 ml witte wijn

Doe de ui, venkel, courgette, rode of groene peper en laurierblaadjes in een grote braadslede waar de groenten makkelijk in passen. Voeg een flinke scheut olijfolie toe, breng het mengsel op smaak met zout en peper en schep alles door elkaar. Bak de groenten 20 minuten in de oven, tot ze zacht zijn en beginnen te kleuren; schep alles 1 of 2 keer om. Dit is het moment dat je eventueel wat witvisfilet op de groenten legt. Voeg de tomaten toe en rooster nog 10 minuten mee. Voeg de bonen, de olijven en de witte wijn toe. Stoof alles nog 5 minuten, tot de tomaten hun vorm nog behouden maar de vloeistof al wel borrelt. Serveer het met witte rijst of stokbrood.