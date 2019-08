Lezersreis: in de Russische tijdmachine

De verhalenbundels en romans van Pieter Waterdrinker genieten internationaal aanzien en ook zijn werk als correspondent in Rusland (en omstreken) is zeer verdienstelijk. Naast verslag van het nieuws aldaar geldt Waterdrinker ook en vooral als ’chroniqueur’ van Rusland met veel aandacht voor de mens, het dagelijks leven en de cultuur.

Betreed het Kremlin

Het fameuze Kremlin vertegenwoordigt het kloppende hart van Moeder Rusland. Sierlijke muurschilderingen, fraai afgewerkte kathedralen en vergulde koepels benadrukken deze status. De imposante tsarenklok en het tsarenkanon nemen u mee naar tijden van weleer, terwijl Pieter Drinkwater uw bezoek op geheel eigen wijze van diepgang voorziet.

Een uitgebreide rondleiding door de 255 jaar oude Hermitage voert langs privévertrekken van de tsaren en schilderijen die de Romanovs verzamelden. Daarnaast dragen diplomatieke geschenken en schitterende galazalen bij aan de veelzijdigheid van dit tegenover het Winterpaleis gelegen kunstkabinet.

Reissom en reisdata

Vanaf € 1295 p.p.

Vertrekdata: 11 okt (vertrekgarantie) & 18 okt 2019

Inbegrepen

• KLM-vluchten en 5 hotel-overnachtingen inclusief ontbijt

• Excursies volgens programma

• Lezingen en begeleiding door Pieter Waterdrinker

• Twee diners

• Treinreis van Moskou naar Sint-Petersburg

Niet inbegrepen

• Lunch & diner

• Eigen uitgaven

• Optioneel: tocht over Moskwa-rivier of opera-/balletvoorstelling in Mariinskitheater

• Verzekeringen en visumsaanvraag

• 1-persoonstoeslag van € 195

