Deze auto’s zijn ideaal ’voor erbij’

Honda Jazz 2002 – 2008

Een oorspronkelijke Honda Jazz vergt op de occasionmarkt enig speurwerk. Uitstekende bouwkwaliteit, inclusief de betrouwbaarheid die daarmee samenhangt. De Honda rijdt prima; bij een gevarieerd gebruik scoor je een verbruik van 1 op 15. Uniek is zijn achterbank waarvan de zitting tegen de rugleuning kan klappen. De kofferbak meet 380 liter. In Dordrecht stuiten we bij een autobedrijf voor €2499 op een zilvergrijze 1.4 LS (2005, 189.000 km).

Mazda 2 2002 – 2007

Deze Mazda stamt uit de tijd dat de Japanners met Ford samenwerkten. Onderhuids is de Ford Fusion dezelfde auto. De 2 is minder lang, maar heeft een vriendelijker uiterlijk. De Mazda biedt best wat ruimte, met een kofferbakinhoud van minimaal 335 liter. Hij rijdt zeer gemakkelijk. De 1.2-liter benzinemotor rijdt 1 op 15. Bij een autobedrijf in Leeuwarden staat een knalrode 1.2 Exclusive (2005, 140.000 km) voor € 2499.

Opel Agila 2000 – 2007

Eigenlijk is de Agila geen Opel, maar een Suzuki. Het model is lekker hoekig en toch heel compact. De besturing is niet zo nauwkeurig. Met de rugleuning van de achterbank overeind kun je in de bagageruimte minimaal 240 liter kwijt. Wij zouden de 1.2-liter viercilinder adviseren. Met die krachtbron rijd je nog steeds 1 op 17! Een autobedrijf in Vlaardingen heeft voor € 2250 een zilvergrijze ’Essentia’ (2003, 116.000 km).

Oordeel van de Wegenwacht

Honda Jazz

De Jazz is zo betrouwbaar als we van een Japanse auto mogen verwachten. Alleen als je te hard tegen de stoeprand rijdt, wil de Honda nog weleens dienst weigeren. De auto denkt dan dat je bij een ongeval betrokken bent geraakt en onderbreekt de benzinetoevoer om brand te voorkomen. Een kwestie van een schakelaar resetten en je kunt je reis vervolgen.

Mazda 2

De Wegenwacht kent bij deze Mazda 2 twee kleinigheidjes die vaker voorkomen. Als de motor niet wil starten en de auto zelfs de sleutel niet lijkt te herkennen, dan is er bij de accu een boutje van het massacontact los getrild. Een slecht lopende motor in combinatie met het motormanagementlampje duidt op vocht dan wel vuil in een multistekker.

Opel Agila

Van de Agila zijn de nodige euveltjes bekend. Het ergste is een motor die ineens slecht loopt en rare geluiden produceert. Direct uitschakelen; de nokkenas ligt los en kan een dure reparatie veroorzaken. Stopt de motor er spontaan mee, dan is er doorgaans een massacontact los. Vocht of vuil in de centrale computer kan ook de boosdoener zijn. De Wegenwacht weet raad.

Ons advies

De tijd dat een auto voor erbij drie deuren had, ligt achter ons. Onze zoektocht wijst uit dat twee extra portieren niet veel hoeven te kosten. Onze voorkeur gaat uit naar de Honda, maar kun je die niet vinden, dan is de Mazda het beste alternatief.