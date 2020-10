Ⓒ Jeroen van Eijndhoven

We blijven nog even in Brabant. Van Eindhoven rijden we door naar Etten-Leur. Daar zitten twee horecakanjers die nét voor henzelf zijn begonnen. Nee, ze zijn niet piepjong. Hij is al twintig jaar sterrenchef en zij is een van de meest ervaren sommeliers van het Zuiden.