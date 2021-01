Mijn coronamaatje & ik: ’Zonder Rosanne was het een veel saaiere zomer, herfst én winter geweest!’

Wie: Nicole Stoel-Radstake (31) beeldend therapeut, uit Doetinchem

Coronamaatje: Rosanne van Schriek (26)

„Op 8 juli 2020 was ik eindelijk weer bij een show van Jett Rebel, in corona-tijd en aangepast aan de mogelijkheden van dat moment. Met mijn vader en zijn vrouw. Ik volg Jett Rebel sinds 2015 en ben groot fan. Het optreden duurde maar een uur, daar waar hij normaal 3 uur optreedt. Veel te kort dus!

Ik besloot na die avond een nieuw ticket te kopen. Dit keer voor in Hertme op 23 juli 2020. Het lukte mij niet iemand te vinden om mee te gaan. Het zou mijn eerste concert worden waar ik alleen naartoe zou gaan.

Ontmoeting

Eenmaal op het voorterrein besloot ik wat te drinken te halen en op een picknicktafel te gaan zitten. Na een tijd zag ik Rosanne staan, toen nog een vreemde voor mij. Ze leek er ook alleen te zijn, dus ik sprak haar aan. Zij bleek ook oorspronkelijk uit de Achterhoek te komen en we hebben op dezelfde middelbare school gezeten. Pas later, na het concert, bleken we meerdere connecties te hebben en elkaar al eens eerder te hebben gezien, lang geleden. We hebben ontzettend gelachen en nadien contact gehouden.

Als corona er niet was geweest, was de opzet van het concert heel anders geweest en was ik wellicht niet nog een keer gegaan. En had ik dus ook Rosanne niet ontmoet! Ik had verwacht dat ik die avond stilletjes zelf zou genieten, om me heen zou kijken en alles in mij op zou nemen. Het is bijzonder hoe snel je een connectie met iemand kunt voelen!

Vriendschap

Corona heeft me dus een nieuwe vriendschap gebracht! We zijn bezig met iets heel leuks als cadeau voor de 30ste verjaardag van Jett Rebel. Daar werken we al sinds augustus aan, waardoor we heel wat gezellige ochtenden en avonden hebben doorgebracht, mooie gesprekken hebben gevoerd en elkaar echt goed hebben leren kennen.

Zonder Rosanne was het een veel saaiere zomer, herfst en winter geweest. Alle gesprekken die we gevoerd hebben met elkaar en met andere mensen laten mij zien dat je pas echt iemand leert kennen wanneer je aandacht voor elkaar hebt en luistert. Een verschil gaat er ook zijn wanneer live muziek weer kan zijn zoals het was. We zullen nog vaak samen fan zijn de komende jaren!”

