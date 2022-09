Roy liep in Costa Rica knokkelkoorts op: ’Erg ziek van geweest’

Mooiste herinnering

„Vier jaar geleden ontmoetten we elkaar op Bali. We zaten ’s avonds met wat mensen op het terras bij het hotel toen we in gesprek raakten. We hadden direct een goede klik en hebben de hele avond gekletst. Tijdens de reis op Bali trokken we veel met dezelfde mensen op en op de laatste paar avonden sloeg de vonk tussen ons over. Het voelde snel vertrouwd.”

Droom

„We zijn vijf maanden onderweg en nog niet op de helft. We reizen van het noordelijkste puntje van Canada naar het zuidelijkste puntje van Argentinië.”

Gadget

„Garmin InReach, een satelliettelefoon. We hopen hem nooit echt nodig te hebben, maar op afgelegen off-road trails of hikes is het een geruststellende gedachte.”

Aangehouden

„De Mexicaanse politie hield ons een paar weken geleden aan. Ik moest uitstappen, waarop Roy ook zijn gordel afdeed. We werden gesommeerd twee meter verder met de auto te gaan staan, waarna de agent ons wilde bekeuren vanwege rijden zonder gordel. We zijn er niet mee akkoord gegaan en toen hij merkte dat we een dashcam hadden, mochten we doorrijden.”

Uitdaging

„We hebben eens alle shotjes van de kaart besteld. De ober vroeg drie keer of hij het goed had begrepen! Na tien minuten kwam hij met alle collega’s en volle dienbladen terug. Sommige shotjes werden aangestoken. Een grappige ervaring.”

Onvergetelijk

„De gids in de Wadi Rum-woestijn in Jordanië zullen we nooit vergeten. Na met een 4x4 door de woestijn te hebben gereden en daar ook hebben geslapen, nam hij ons mee naar zijn huis en zijn familie voor een kopje thee.”

Aanrader

„Onze eerste echte reis was samen met de camper door Noorwegen, een fantastisch land. Naar de Noordkaap gereden en via de Lofoten afgezakt naar het zuiden. We zouden er graag meer willen ontdekken.”

Drama

„Roy kreeg op vakantie in Costa Rica dengue (knokkelkoorts). Veroorzaakt door de tijgermug, je kunt je niet laten inenten en er is geen medicatie voor. Hij is er erg ziek van geweest, werd in een privékliniek onderzocht en heeft twee weken in bed gelegen.”

