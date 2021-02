Premium Binnenland

Amerikaanse studie: koffie drinken goed voor het hart

Bij koffieleuten die meer dan twee kopjes van het cafeïnehoudende zwarte goud per dag drinken, is sprake van een verminderd risico op hartfalen. Dat risico verandert niet tussen 0 en 1 kopje koffie per dag, maar is wel 30% lager bij mensen die minstens 2 kopjes per dag drinken.