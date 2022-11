Is Spaanse furie in Zutphen 450 jaar oud nepnieuws?

Buitenland

LIVE | ’Amerikanen en Russen voor het eerst sinds januari in gesprek’

De invasie in Oekraïne duurt inmiddels bijna negen maanden. Het Witte Huis heeft Oekraïne zaterdag gefeliciteerd met de herovering van de stad Cherson door het Oekraïense leger. Daarnaast is de Nova Kakhovka-dam in het zuiden van Oekraïne ernstig beschadigd na de terugtrekking van Rusland uit de nab...