Op weg Duurzaamheid in onverwachte hoek: bakfietsen vol met honden

Door Rik Booltink Kopieer naar clipboard

Emilie Bouvy laat honden uit met een speciaal daarvoor omgebouwde bakfiets. Ⓒ foto matty wIJNBERGEN

In allerlei wijken is het een komen en gaan van busjes van hondenuitlaatdiensten. Inmiddels gooien steeds meer bedrijven het over een andere boeg: ze switchen naar de elektrische bakfiets. Sommige bouwen bestaande cargobikes om tot pareltjes van huisdiertransporters.