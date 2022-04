Dagrecept: Varkenslappen met gestoofde appeltjes

Dit boek is vertaald uit het Duits en geschreven door Lilo Aureden (de pseudoniem van Charlotte Schwill). Vol met recepten speciaal voor paps, met de broodnodige variatie. Kopjes als ’Kebab, een recept uit het oude Egypte’ en ’Aubergine, de grote onbekende’ geven mooi de tijdsgeest weer. Maar het leukste is dat de recepten schitteren in eenvoud.

De komende tijd daarom nog een aantal recepten uit dit fraaie boekje. Zoals deze Elzasser varkenslappen. Wrijf de varkenslapjes – liefst van de haas, schrijft Lilo – in met goede mosterd, haal door een geklopt ei en daarna door broodkruim of paneermeel. Verhit roomboter en/of olie in een pan met dikke bodem en bak beide kanten mooi bruin en knapperig.

Reken per persoon op 100 g vlees (mag ook iets meer zijn). Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snijd in partjes. Bestrooi de lapjes en appel met wat marjolein en stoof zo’n 10 minuten op zacht vuur. Besprenkel het vlees en appeltjes voor het opdienen met wat druppels goede rum. Serveer de varkenslappen met aardappelpuree.

Nodig voor vier personen:

- 4 varkenslappen (100-125 g)

- 1 el mosterd

- beschuitkruim of

paneermeel

- 2 stevige stoofappels

- marjolein (naar smaak)

- 1 middelgroot ei

- scheutje goede rum

- roomboter of olie om in te

bakken