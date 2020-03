Ⓒ Volkssterrenwacht Bussloo

Amsterdam - Wie in de nacht van maandag op dinsdag de ogen op de hemel had gericht, had een heuse meteoor kunnen zien. Sterker nog: de flits van het stuk ruimtepuin was zo fel, dat hij ook door veel mensen is gezien die níét naar de lucht keken. De flits werd waargenomen in Duitsland, België, Engeland en Frankrijk, maar vooral in Nederland.