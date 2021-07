Een scheutje wijn nodig en geen zin om een hele fles te openen? Dit is een goede vervanger!

Die oplossing is afkomstig van cooking queen Nigella Lawson.

Haar tip: vervang wijn door vermout! Nigella: „Ik ben zelf niet echt een wijndrinker, maar ik wil het wél graag kunnen gebruiken in recepten. Om te vermijden dat ik iedere keer een fles wijn moet openen die ik nadien niet meer ga leegdrinken, gebruik ik rode of witte vermout in de plaats.”

Vermout is een versterkte wijn, op smaak gebracht door plantaardige ingrediënten met een sterk aroma zoals planten en kruiden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere alsem (dit wordt ook gebruikt bij de productie van absinth), tijm, koriander, jeneverbessen, kruidnagel, kamille en vanille.

Door het versterken van de wijn met alcohol of brandy stijgt ook gelijk het alcoholpercentage tot tussen de 15 en 18 procent. Hierdoor kun je vermout – in tegenstelling tot wijn – veel langer bewaren, ook nadat je de flessen eenmaal hebt geopend.

Zo pas je het toe

Nigella geeft bovendien aan dat ze wijn in recepten gewoon een op een vervangt door vermout. Witte vermout in plaats van witte wijn, rode vermout in plaats van rode wijn: zo simpel is het.

Nigella benadrukt trouwens dat het niet alleen een praktische tip is, maar dat ze de smaken van vermout bovendien verkiest boven die van wijn. Vermout is namelijk zachter en toch kruidiger qua smaak dan zure of bittere wijnen. Dat dat gerechten nóg lekkerder maakt dan een scheutje wijn, daar valt natuurlijk inderdaad iets voor te zeggen. Proberen maar!