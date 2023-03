Ricardo (32) behoort tot de Stratego-wereldtop: ’Baal echt als het niet lukt’

Nederland staat aan de top van de Stratego-wereld. Het spel werd immers, als afgeleide van het in het in 1908 bedachte bordspel L’attaque, tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld door de Joodse onderduiker Jacques Johan Mogendorff, een Nederlandse koopman.

Veertien jaar geleden ging Duitsland voor het eerst met de WK-titel aan de haal, afgelopen jaar Griekenland.

Nederlands kampioen Kik begon met Stratego zoals zovelen: tijdens een spelletjesmiddag met inmiddels een van zijn beste vrienden. Hij was gefascineerd: „Er komen tactiek en bluf bij kijken, het is een veelzijdig spel waarbij je je tegenstander moet doorgronden. Je moet mensen leren lezen, het is meer dan vooruitschuiven zonder gedachte.”

Door de jaren heeft Kik de nodige toernooien gespeeld, het eerste een paar weken na zijn introductie, in 2002. „Ik werd vierde van de in totaal 14 spelers. Toen had ik in de gaten dat ik dit kon. Op mijn tweede toernooi behaalde ik de derde plaats. Ik merkte dat ik andere opstellingen ging gebruiken en steeds andere strategieën ging uitstippelen, dat werkte motiverend.”

Inmiddels is Ricardo Kik druk met zijn gezin, maar in zijn toptijd speelde hij zo’n honderden partijen per jaar. Online staat de teller op zo’n 10.000 potjes, met titels tot aan de één na beste van de wereld aan toe, en natuurlijk de nodige Nederlandse. „Het gevoel om bij de wereldtop van iets te horen, maakt me trots. Soms doen mensen wat lacherig als je zegt dat je tot de Stratego-wereldtop behoort. Dan vraag ik waar hun naam op een prestigieus iets staat en dan is het stil.”

Op de agenda staan het wereldkampioenschap in Amsterdam in augustus en volgende maand de zogeheten Masters. „Een prestigetoernooi dat ik op mijn naam wil schrijven. Ik ben een fanatiek speler en baal echt als het niet lukt. Ik wil altijd meer leren en verbeteren. In het spel, maar ook in het leven.”