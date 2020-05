Een kroeg in de tuin of voor de deur? Kan gewoon!

Wie: Hilde Koopmans (33)

Deed: Mede-eigenaar café Van Zaten Amersfoort

Doet nu: Een hamburger drive-thru en de terraservaring thuisbezorgen

“Nadat de eerste maatregelen werden gemaakt, merkten we dat het rustiger werd. Een paar dagen voor de intelligente lockdown wisten we eigenlijk al wel dat het onvermijdelijk was om nog open te blijven. Mensen hebben ons café nodig, en wij de mensen. We moesten meteen opzoek naar een alternatief.”

Thuis service

“We zijn eerst gaan nadenken wat het is dat wij en de gasten het meeste missen aan het niet openen van de deuren van Van Zanten. Dat hebben we als uitgaanspunt van de nieuwe plannen genomen: het contact, het praatje, de onverwachte ontmoeting. Wat we nu doen? We zetten het terras voor de deur bij de gasten, schenken de drankjes in en bellen aan. De gasten mogen aan tafel en vanaf veilige afstand praat de barkeeper met de gasten. Het voelt echt even alsof je bij Van Zanten zit.”

Pay what you want

“We krijgen best veel aanvragen, wat natuurlijk heel erg fijn is. De aanvragen plannen we zoveel mogelijk in de tijd die de barkeepers ervoor hebben. We werken met een pay what you want-tikkie. Dat betekent dat de gasten zelf mogen bepalen wat ze voor de service willen betalen.”

“We maken heel veel leuken dingen mee. Zo hebben wij onze buurvrouw Carla op haar 75e verjaardag verrast. Ze woont om de hoek van het café, dus daar kan je lopend naartoe. Ik heb een dienblad vol met wijn meegenomen en onze kastelein Sjakko is niet alleen koning in serveren, maar kan ook leuke liedjes spelen op de gitaar. Dit was dus een ultieme terraservaring! Al zingend zijn we aangekomen met wat heerlijke versnaperingen. Samen met de buren hebben we geproost op deze heugelijke leeftijd. Het is leuk om te zien dat vooral onze vaste gasten gebruikmaken van onze service. Het is voor ons ook heel fijn om op deze manier het contact met de gasten te behouden. Ook wij missen het heel erg om een praatje te maken en mooie biertjes te tappen!”

Genieten

“Natuurlijk hoop ik dat we langzaam weer terug kunnen naar het oude normaal. Om financieel gezond te zijn hoort een café op vrijdagmiddag afgeladen vol te zijn, dat is nu even anders. Ik hoop dat we leren om wat rustiger aan te doen en van de kleine dingen te genieten. Niet meer drie keer per jaar op vliegvakantie, maar af een toe een weekje naar Vlieland. Dat iedereen een kleine les leert en nog wat meer geniet van de vrijheid die we normaalgesproken in Nederland hebben, is mooi meegenomen. En daar hoort voor mij absoluut een biertje aan de bar bij!

www.kafevanzanten.nl

Heeft u ook een creatieve omslag met uw bedrijf gemaakt? Mail naar [email protected] en wie weet komt u ook in de rubriek De Omdenkers!