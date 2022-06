Tips voor meer zelfcompassie

Nine Gramberg, GZ-psycholoog bij iPractice: Jezelf niet goed genoeg vinden, is een fenomeen dat veel mensen herkennen. Je staat versteld hoeveel mensen een harde stem door hun hoofd horen gaan. Een stem die met twee maten meet. Bij een ander vind je iets goed of normaal, maar naar jezelf kijk je anders. Negatiever. Strenger.

Die gedachten over jezelf hebben ook invloed op je stemming. Het is immers niet altijd makkelijk om vanuit negatieve gedachten in een positieve mindset te komen. Net zoals je alleen rode auto’s ziet wanneer je een rode auto wilt kopen, pik je meer negatieve dingen op als er negatieve gedachten door je hoofd spoken. Je merkt dingen op die in lijn zijn met de negatieve gedachten en zo gaan de positieve dingen langs je heen.

Alles wat je aandacht geeft, groeit. Probeer daarom je aandacht te verleggen op de dingen die wel goed gaan. Schrijf aan het eind van iedere dag drie dingen op waar je trots op bent of die goed gingen. Zo ontstaat er een betere balans tussen fijne en uitdagende gedachten. In het begin is dat misschien lastig, maar het wordt steeds makkelijker.

Vraag je daarnaast af – als de strenge stem weer de overhand neemt – wat je ervan vindt als een vriend dit tegen je vertelt. Vaak reageer je dan met meer compassie. Probeer zo ook naar jezelf te kijken. Een vriend spreek je bemoedigend toe als hij het spannend vindt om zijn baas tegen te spreken. Gebruik dezelfde woorden als je tegen jezelf praat.

Doe tenslotte genoeg dingen die je leuk vindt. Door leuke dingen te doen, krijgt het positieve meer ruimte. Je shift van ‘ik moet’ naar ‘ik wil’. En als je ergens blij van wordt, doe je het ook niet zo snel fout. Je doe het immers voor de lol.

