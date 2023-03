Blauwe Zones: hier leven mensen langer (en gezonder)

De term Blue Zone is bedacht door onderzoeker en auteur Dan Buettner, die er het boek ’The Blue Zones: Lessons for Living Longer from people who lived the longest’ over schreef. In dat boek noemt hij plekken waar waar relatief veel mensen ouder worden dan 100 zonder gezondheidsproblemen, zoals hartaandoeningen, obesitas, kanker of diabetes.

Volgens Buetter hebben de mensen in de Blauwe Zones een paar dingen gemeen: een gezonde leefstijl. Onder andere veel (natuurlijke) lichaamsbeweging, gezond en bewust eten, een gevoel van saamhorigheid en veel ruimte voor reflectie, ontspanning en spiritualiteit zijn een aantal dingen die voor de inwoners van de Blauwe Zones belangrijk zijn.

Maar waar zijn die plekken dan? Komen ze:

Ikaria, Griekenland

Op het Griekse eiland Ikaria wordt een derde van de inwoners 90 jaar of ouder. De meesten van hen in goede gezondheid. Het geheim? De eilanders hebben een sterk saamhorigheidsgevoel en doen dagelijks een dutje. Ook hun Mediterraanse dieet zorgt ervoor dat ze gezond oud worden: op Ikaria eet men veel groente en fruit, bonen, volkorenproducten en olijfolie.

Okinawa, Japan

Ⓒ 123rf

In Okinawa is het heel gebruikelijk om de dagelijks yoga te beoefenen en kleine porties te eten. De inwoners van Okinawa hebben daar zelfs een eigen term voor: hara hachi bu. Kort gezegd houdt dat in dat je stopt met eten zodra je voor 80% verzadigd bent.

Loma Linda, Californië

In Loma Linda wonen veel zevendedagsadventisten. Zij bidden elke dag, drinken geen alcohol, hebben een sterk samenhorigheidsgevoel en vieren van vrijdagavond tot zaterdagavond een rustdag. In Loma Linda wordt weinig vlees gegeten en relatief veel planten en noten. De Amerikanen in Loma Linda worden gemiddeld 10 jaar ouder dan hun landgenoten.

Ogliastra, Sardinië

Ⓒ 123rf

Een plantaardig dieet, veel dagelijkse beweging en hechte familiebanden. Het zorgt ervoor dat de regio Ogliastra de grootste concentratie mannelijke honderdplussers heeft.

Nicoya, Costa Rica

In Nicoya wordt relatief veel bonen, pompoen, mais en tropisch fruit gegeten. Dit voedzame plantaardige dieet in combinatie met voldoende lichaamsbeweging zorgt ervoor dat de inwoners van Nicoya sterk en gezond oud worden. De inwoners zijn bovendien heel spiritueel.