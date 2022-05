Zoveel spaargeld heb je volgens het Nibud minimaal nodig

Hoe meer, des te beter, zou je denken. En dat klopt ook zeker. Toch is het fijn om een soort doelgetal te hebben. Hoeveel geld zou je minimaal achter de hand moeten hebben?

Hoe hoog je financiële buffer het best kan zijn, hangt af van een aantal factoren. Bij iedereen kan natuurlijk de wasmachine kapot gaan, maar je moet logischerwijs meer achter de hand hebben als je een auto, kind of koophuis hebt. Want als de remschijven van je auto aan vervanging toe zijn, je kind medische hulp nodig heeft of je lekkende dak een reparatie, dan wil je dat kunnen betalen.

Het Nibud adviseert om sowieso 3.400 euro achter de hand te hebben. Dit is gebaseerd op een alleenstaande met een minimumloon en een huurwoning. Als je wil uitvogelen hoeveel jij in je specifieke situatie het best aan spaargeld kan hebben, kun je de BufferBerekenaar van het Nibud gebruiken.

Vuistregel

Een vuistregel die je vaak hoort is een financiële buffer waarmee je minstens drie maanden tot een half jaar je vaste lasten kunt betalen.

Reken daarom eens uit hoeveel je kwijt bent aan huur/hypotheek, abonnementen, verzekeringen, et cetera om erachter te komen of je nu genoeg geld op je spaarrekening hebt staan. En of je dus meer moet sparen.

De reden om drie maanden tot een half jaar aan vaste lasten achter de hand te houden, is dat je meerdere financiële tegenvallers tegelijkertijd kunt opvangen. Zelfs als je ontslagen wordt, heb je in dit geval genoeg geld om niet direct in de problemen te komen. In Nederland heb je natuurlijk een werkloosheidsuitkering, maar vergeet niet dat die maar 70 procent van je loon bedraagt. Dat is best een terugval in salaris, en dan zit sparen er waarschijnlijk even niet in.