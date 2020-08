Review: Catherine full body

Wat is het?

De game is min of meer een culthit uit 2011 en stamt uit dezelfde stal als de Persona-games. Vorig jaar werd het spel al naar de huidige generatie consoles gebracht met extra content en dit jaar is de Switch-versie aan de beurt. De game biedt een vreemde combinatie aan van puzzels en een verhalenboek.

Continu ben je namelijk in levels met blokken aan het schuiven om hogerop te raken, geregeld achtervolgd door vreemde eindbazen. Op andere momenten, als je voor de zoveelste keer ontsnapt bent aan de dood, ben je gesprekken aan het voeren met je vriendin Katherine, met je vrienden en ander mooi schoons. Al blijft het niet alleen bij onschuldige gesprekken.

Is het wat?

Catherine Full Body is een interessante game voor zij die houden van een goed verhaal, mits je geïnteresseerd bent in het thema. De makers duiken in liefdesdilemma’s van de mens. Vincent heeft al een aantal jaren een relatie en zou ‘logischerwijs’ klaar moeten zijn voor de volgende stap: trouwen, kinderen, oftewel settelen.

Zijn vriendin Katherine is er in ieder geval klaar voor. Maar Vincent, begin 30, krijgt alleen maar nachtmerries. Letterlijk. De puzzels die steeds doorlopen worden staan parallel aan zijn nachten. Overdag blijkt hetzelfde: hij krijgt steeds meer angsten.

Op een wat onhandige manier komt hij daardoor terecht in de meest rare situaties en voor je het weet lig je niet in bed met je eigen vriendin, maar heel iemand anders. Iemand die ook nog eens roept het wel heel erg te vinden als je op den duur vreemd zou gaan. Ehm, deed Vincent dat niet zojuist? Je voelt het aankomen: hij móet uit de situatie komen. Maar Vincents reacties zijn net als drijfzand. Hij zakt steeds verder in de ellende. Het is een fascinerend gegeven en het verhaal is verslavend om te volgen. Sommige dingen zijn zo herkenbaar, terwijl andere dingen te hilarisch voor woorden zijn.

Leuk is bovendien dat je keuzes maakt en de game zelfs meerdere eindes kent. Daardoor is het een spel om meerdere keren te spelen. Wel moet je houden van de puzzels. Het is een totaal ander stuk gameplay, wat niet echt bij het verhaal past, maar voor veel mensen wél leuk is. Jammer is alleen wel het tergende camerastandpunt. Mocht je dit beu zijn of gewoon je willen focussen op de dialogen, kun je ervoor kiezen, de puzzels op autoplay te zetten.

Plus- en minpunten

+ verschillende eindes

+ unieke game

+ extra content

- Tergend camerastandpunt bij de puzzels

Conclusie

Al met al is Catherine Full Body een sterke game, maar wel een hele vreemde. Waar kwam je een game tegen waarbij je vreemd moet gaan en je nachtmerries gevuld worden met schapen en vreemde vijanden? Alles bedoeld om jou een beklemmend gevoel te geven.

De boodschap komt over. Hoofdpersoon Vincent worstelt met het leven. Mocht je een vervroegde mid-life crisis hebben is Catherine wel wat voor jou. Maar als je niet van puzzelen houdt, kun je net zo goed een dramatische film of serie opzetten over relaties en vreemdgaan. Dan bereik je ongeveer hetzelfde.

Deze review is in samenwerking met XGN.NL.