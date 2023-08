Zo stek je zelf geraniums

Vroeger had je geen tuincentra; er werd simpelweg veel gestekt, gescheurd en geruild. Augustus is de ideale maand om dit te doen. Het is goed om te beginnen met een gemakkelijke plant zoals de geranium. Zorg wel dat deze ’moeder’ sterk en gezond is.

Snijd met een scherp mes stevige scheuten van zo’n vijf tot zeven centimeter lengte af. Gebruik alleen de niet-bloeiende takken. Steek deze stekken tot halverwege in bakjes met stekgrond, te koop in het tuincentrum of zelf te maken door potgrond en scherp zand te mengen. Aandrukken en nat maken met een plantenspuit. De potjes in een kweekbak op een lichte plek zetten, ze laten wortelen en vochtig houden. Na een paar weken kun ze je in grotere potjes zetten en laat je ze uitgroeien tot volwassen planten.

