December: de feestmaand met cadeaus waar niemand op zit te wachten (maar wat doe je eraan?)

Bij de feestdagen horen, naast het nodige eten en gezelligheid, natuurlijk cadeaus. En het bedenken van een passend presentje is een aardige opgave, zo blijkt uit onderzoek van Staatsloterij onder 1.043 Nederlanders. 1 op de 5 respondentren geeft namelijk ruiterlijk toe wel eens een cadeau te krijgen waarop ze stiekem niet zitten te wachten.

Terwijl ongeveer de helft van de mensen zo’n goedbedoeld geschenk beleefd in ontvangst neemt, legt ruim een derde het in de kast om er nooit meer naar om te kijken. Een derde van de Nederlanders geeft de cadeaus zonder blikken of blozen als verjaardagscadeau door aan een ander, terwijl een kwart het zelfs naar de kringloopwinkel brengt.

Ook een idee: Nederland kent verschillende ruilwinkels en -sites. Zo heeft de stichting Humanitas een mogelijkheid je ongewenste cadeaus in te leveren in hun Ruilwinkel. In ruil daarvoor krijg je punten, waarmee je weer andere goederen kunt aanschaffen. Al kun je ze ook praktischer inzetten: voor het laten doen van dat ene klusje dat al zo lang moet gebeuren.

Hoef je er niet zo nodig iets voor terug? Dan zijn er ook Weggeefwinkels en -mogelijkheden. Iets waar Angelique Outshoorn- Fens al gebruik van maakt: „Ik zet het op de Weggeefgroep op Facebook. Liever iemand blij maken met iets wat ze zelf waarschijnlijk niet kunnen veroorloven dan het ongebruikt laten verpieteren.” Sonja de Kreij bewaart het en geef het aan iemand die het kan gebruiken. „Weggooien doe ik niet.”

Weg met de goedkope parfum

In de top 3 van cadeaus waarvan Nederlanders het minst blij worden tijdens de feestdagen staan goedkope luchtjes (42,8 procent) met stip op nummer één, op de voet gevolgd door de kersttrui (40,1 procent) en het kerstservies (34 procent), zo blijkt uit het onderzoek.

Waar we dan wel blij van worden? Ruim de helft van de Nederlanders geeft aan dat een leuk uitje - zoals een weekendje weg, een bezoek aan een evenement, attractiepark of een lekker etentje - het ultieme cadeau tijdens de feestdagen is. Daarnaast valt elektronica, zoals een nieuwe telefoon of tablet, bij 3 op de 10 mensen het meest in de smaak, gevolgd door boeken en tijdschriften (26,3%), woonaccessoires (21,6%) en een Staatslot (21,4%).

Bon(ne), bon(ne), bon(ne)

Ruim 55 procent geeft dan ook toe dat zij liever geld of een cadeaubon zouden willen krijgen. Hoewel ruim 30 procent stiekem hun cadeaus het liefst zélf zou willen uitzoeken, vindt 46,4 procent het onbeleefd om de gever om de bon te vragen

Wil je als gever aankomen met het juiste cadeau? Verplaats je dan in de ontvanger. Waar houdt diegene van? Als het een sportfanaat is, denk dan in die richting. Is het meer een Bourgondiër, dan is een cadeau ook zo gevonden. Weet je dat degene voor wie je koopt bezig is met bewust leven? Geef dan een ervaring cadeau, hij of zij zit immers dan niet te wachten op meer materieel bezit.