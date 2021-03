Zo lang kun je brood in de vriezer bewaren

Het enige waar je even op moet letten, is dat je het brood niet té lang in de vriezer bewaart. Een tip hierbij is om de aankoopdatum van het brood op de broodzak te schrijven voordat je ‘m in de vriezer stopt.

Vervolgens kun je het brood 4 tot 6 maanden in de vriezer bewaren. Om het brood extra lang goed te houden kun je het eventueel verpakken in plasticfolie (eventueel per 3 sneetjes) en dan in de broodzak stoppen. Gebruik vooral ook je gezond verstand om te beoordelen of het brood nog goed is: schimmelachtige vlekken en een vreemde geur zijn uiteraard no-go’s.

Ontdooien

Wanneer je brood in de vriezer bewaart en je wil het gaan gebruiken, is het van belang dat je het brood eerst volledig laat ontdooien op kamertemperatuur.

Door het langzaam te laten ontdooien in plaats van in de magnetron of de oven krijgen alle sappen de tijd om te worden geabsorbeerd door het brood. Zo blijft het een lekkere structuur houden en droogt het niet uit. Als het zo ver is dat het brood volledig is ontdooid, schuif het dan nog even in de oven voor 5-10 minuutjes op 190 graden.

Extra tip: broodkruim

Heb je nog maar een paar sneetjes brood over? Je zou ook kunnen overwegen om een voorraadje broodkruim aan te leggen in de vriezer, dat je aanvult telkens wanneer je een paar sneetjes brood over hebt.

Voor gebruik pluk je het broodkruim zo uit de vriezer en je kunt het direct (lees: zonder te ontdooien!) gebruiken als toevoeging aan je pasta, salade of andere gerechten. Houd ook hier de richtlijn van 6 maanden aan.