Dit is het beste moment van de dag om je planten water te geven

Op de website van Iris van Vliet, ook wel bekend als plantenexpert Mama Botanica, lezen we dat je je planten het beste in de ochtend water kunt geven. Want: „Zo heeft je plant voldoende vocht om de hele dag flink aan fotosynthese te doen”schrijft ze.

Het is volgens Mama Botanica geen ramp als je je groene vrienden ’s avonds water geeft. „Je plant gaat er niet aan dood, het is alleen iets minder ideaal.”’ ’s Winters is het slim om goed de kamertemperatuur in de gaten te houden. Koelt het namelijk erg af, dan is de kans op wortelrot groter.

Goed, in de ochtend bewateren dus. Maakt het dan eigenlijk uit of je regenwater of kraanwater geeft? „In eerste instantie is kraanwater prima voor je kamerplanten”, zegt de plantenexpert. Er zijn een paar bijzondere uitzonderingen die er echt niet op gedijen, bijvoorbeeld vleesetende plantjes, maar verder komt het niet zo nauw. Heb je makkelijk regenwater ter beschikking, dan zou ik echter zeker aanraden dit te gebruiken.”

Dat komt doordat regenwater duurzamer is. Bovendien zit er in ons kraanwater meer kalk dan planten nodig hebben. Overtollige kalk kan bijvoorbeeld in de potgrond blijven zitten en zo de ph-waarde van de grond veranderen. Uiteindelijk kan dat ervoor zorgen dat planten niet optimaal groeien.