Een kleine tuin? Zo maak je er iets gezelligs van

Ga de hoogte in met een verticale tuin! Laat een metalen raster of pergola met klimop of ander groen begroeien. Hieraan kun je ook (kleine) potten met gekleurde hangplanten hangen. Lage-stenentreden over de hele breedte van de tuin maakt hem optisch groter. Bovendien is er dan meer mogelijkheid om potten, liefst verschillend in grootte en kleur, met planten neer te zetten. Richt het hoogste gedeelte van het terras in als zitgedeelte: zo heb je een mooi overzicht over de tuin. Kies qua meubilair alleen het hoognodige: hoe meer er staat, des te kleiner de tuin lijkt. Kies dunne stoel- en tafelpoten zodat er ruimte onder de meubels blijft.

Kies voor mini-beplanting. De dwerghortensia (Pia) groeit vooral in de hoogte, tot zelfs ruim een halve meter. Ook siergrassen, vlinderplanten, vrouwenmantel en minihosta’s, -geraniums en -rozen doen het goed in kleine tuinen.