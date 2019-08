Jongen duwt gekregen BMW in rivier, wilde een Jaguar

Er bestaan nogal wat ondankbare mensen op de wereld. Een daarvan is de 22-jarige Akash uit Mukrampur village in India. Zijn vader, een vastgoedhandelaar, deed hem een splinternieuwe BMW 3 Serie cadeau. Maar de jongeman was hier alles behalve blij mee. In een driftbui reed hij naar een rivier, pakte zijn mobiel en filmde dat hij zijn nieuwe auto het water in duwde.

De jongen had in zijn ogen ook een goede reden voor het verdrinken van de dure BMW: de auto bood niet genoeg ruimte voor hem en zijn vrienden. De gevraagde Jaguar had dat blijkbaar wel, maar die was een stuk duurder. Overigens is het vreemd dat Akash klaagde over ruimte, hij bezit namelijk meerdere SUV’s.

De lokale politie zal geen stappen nemen tegen de jongen. Uit nader onderzoek blijkt dat er geen grond voor een zaak is. Dit terwijl hij met zijn actie ervoor zorgde dat meerdere hulpdiensten moesten uitrukken. Er werd namelijk gedacht dat er nog mensen in de drijvende auto zaten.