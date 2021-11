3 x populaire kamerplanten van 2021 (én hoe je ze het beste verzorgt)

1. Cactus

Met stip op 1: de cactus met alle leuke vormen en maten waarin deze kamerplant te vinden is.

Do’s:

Veel zon: een cactus is wel wat zon gewend van zijn natuurlijke woestijnklimaat. Zet hem het liefst voor een raam op het zuiden, maar liever niet in het directe zonlicht (daarover later meer).

Geef ze water: deze plant kan heel goed tegen droogte, maar dat betekent niet dat een cactus eigenlijk geen water wil. Het kan zelfs zijn dat je (twee)wekelijks je cactus water wil geven als dit nodig lijkt te zijn. Check altijd of de grond helemaal droog is voor je aan de volgende waterbeurt begint.

Waterdoorlatende grond: een cactus die de droogte gewend is wil het liefst in grond groeien die niet te lang nat blijft. Zo zijn er ook verschillende soorten potgrond speciaal voor cactussen.

Don’ts:

Direct in de zon zetten: als een cactus direct achter het glas fel in de zon staat kan het nog eens zijn dat jouw plantje begint te branden. Let dus op als je ziet dat je cactus geel of bruin begint te kleuren.

Doorwateren in de winter: cactussen hebben een soort winterslaap waardoor ze bijna geen water verbruiken en nodig hebben. Teveel water kan al snel leiden tot rotting van de wortelen.

2. Aloë Vera

Ook de Aloë Vera is een populaire keuze in 202, onder andere vanwege de gel van deze medicinale kamerplant die je huid kunt smeren tegen wondjes. Daarnaast staat dit plantje leuk in het interieur. Wil je meerdere van deze kamerplanten dan kun je ze ook gemakkelijk zelf stekken. Maar hoe zorg je ervoor dat je eerste Aloë Vera gelukkig blijft?

Do’s:

Lekker fel licht: deze plant schrikt niet van helder licht dat direct erop schijnt. Jouw Aloë wil iedere dag minstens 6 uur zonnen.

Let op met water geven: deze plant is net als een cactus een vetplant en hoeft dus in vergelijking met andere planten niet vaak bewaterd te worden. Hangen de bladeren van je Aloë? Kijk dan als eerste of de grond langdurig nat blijft.

Goede waterdoorlatende bodem: om ervoor te zorgen dat jouw Aloë Vera weer droog staat wil je potgrond gebruiken die goed water doorlaat (zoals de cactus grond) en hem in de plastic sierpot met gaatjes laat.

Don’ts:

Veel plantenvoeding geven: over het algemeen heeft een Aloë Vera geen plantenvoeding nodig. Mocht je hem toch die extra vitaminen willen geven dan kan je hem in de lente eens per jaar wat geven.

Doorwateren in de winter: ook de Aloë hoeft in de winter bijna tot geen water. In de winter is maandelijks meer dan genoeg.

3. Monstera

Deze kamerplant is ook in 2021 nog steeds populair en wij bij de redactie zijn er ook nog steeds dol op. Deze prachtige plant kun je makkelijk zelf stekken. Zo kan jouw Monstera in huis blijven stralen:

Do’s:

Plaats hem waar je wilt: een Monstera is niet zo moeilijk met de hoeveelheid licht per dag. Wil je echter dat die snel groter groeit dan plaats je hem op een plek met indirect zonlicht.

Een prima scheut water: deze gatenplant mag om de zoveel tijd even lekker nat worden. Bij deze plant hoeft de grond niet helemaal droog te zijn voor je weer wat water erbij doet. Beginnen de randen van de bladeren bruin te wordenn? Dan kan het zijn dat je de plant te weinig of te veel water geeft.

Sproeien: zoals we al zeiden kan je deze plant neerzetten waar je wilt. Een wekelijkse sproeibeurt met wat mist wordt zeker wel gewaardeerd.

Don’ts: