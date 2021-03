Zamarra’s schoonmaakchallenge: zo reinig je de gordijnen

Vul de trommel maximaal tot de helft met gordijnen om kreukels en schuurvlekken op het textiel te voorkomen. Gebruik een vloeibaar wasmiddel, dit lost beter op in het water dan poeder en kan geen witte strepen achterlaten. Iets vochtig ophangen zorgt ervoor dat je niet hoeft te strijken.

Vitrage is dun en kwetsbaar, laat deze een half uur weken in ruim water met een schep zuurstofbleekmiddel (oxipoeder) voor de was. Behandel de stof voorzichtig, niet boenen of uitwringen. Goed spoelen. Laat het overtollige water gewoon uitlekken en hang de vitrage vochtig op.