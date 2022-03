Dagrecept: Rijk gevulde Italiaanse maaltijdsoep

U leest zaterdag hoe het ons in de keuken is vergaan... Dit is een recept voor een goed gevulde Italiaanse maaltijdsoep met de prachtige naam pasta e fagioli, dat ’pasta en bonen’ betekent. Het komt uit 28 dagen vega (Becht), waarin staat hoe je de overstap maakt naar (gedeeltelijk) vegetarisch. Het spreekt mij in elk geval aan dat er niet met een belerend vingertje wordt gewezen en vlees niet hoeft te worden afgezworen. Verhit de olie in een grote pan, voeg de prei, wortel, ui en bleekselderij toe en bak het lichtbruin. Voeg de knoflook en tijm toe en roer 1 minuut, breng op smaak. Voeg dan de tomaten toe, gevolgd door de bonen, bouillon en kaas. Breng aan de kook en laat op lager vuur 10 minuten sudderen. Breng weer op smaak. Kook in de tussentijd de pasta in een aparte pan beetgaar. Schep de soep in een kom met de pasta. Bestrooi met geraspte kaas en breng op smaak.

Nodig voor 4 personen:

- 2 el extra vierge olijfolie

- 1 prei (fijngesneden)

- 1 wortel (fijngesneden)

- 1 stengel bleekselderij (fijngehakt)

- 1 el knoflook (fijngehakt)

- 1 takje tijm

- 800 ml tomatenblokjes

(uit blik, geplet)

- 440 g gekookte

cannellini-bonen

- 1 liter groentebouillon

- 125 g Italiaanse harde

kaas (geraspt, plus extra om te serveren)

- 150 g pasta