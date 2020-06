Wat ik niet heb gemist is de lucht van frituurolie

We zijn weer begonnen. De vetpannen staan weer warm. Natuurlijk, de snackbars konden gewoon door, iets minder hoge omzet misschien. Maar de aardappelindustrie had enorm last van een afgenomen vraag naar aardappels. Voor de frites naast de schnitzel in de restaurants.

Wat ik de laatste tijd niet heb gemist, is die penetrante lucht van frituurolie die vanaf een uur of vier in de middag boven alle uitgaanswijken hangt. Die lucht komt niet alleen uit de frietkotten, die lucht komt misschien nog wel het sterkst uit de restaurants.

Doe de test maar eens. Ruik aan je kleren na het bezoek aan een restaurant. Als ze niet naar frituurvet ruiken, dan heb je vast lekker gegeten.

Hoho, en boter dan? Ja, ik hoor het je al denken. Felix is voor boter, boter ruikt. Die lucht gaat in je kleren zitten... sliepuit! Een goeie kok verbrandt de boter niet. In een goeie keuken ruikt het alsof de boter is gesmolten. In een goede keuken gebruiken ze boter die niet aanbrandt. Echte boerenboter. Zo, nog wat?

We zijn weer begonnen en er is, vrees ik, niets veranderd. Ik heb er een beetje de blues van. Ik ga aardappeltjes bakken, met een uitje, in boerenboter. Je ruikt niets, behalve lekkuh!