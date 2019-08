Lezersreis: bezoek boeiend en pittoresk Delft

Met dit arrangement leer je alles over koninklijk Delfts Blauw dat al sinds 1653 bij de Porceleyne Fles gemaakt wordt. Scoor een mooie souvenir en zet koers naar de schilderachtige grachtengordel van Delft. Breng een bezoek aan de Nieuwe Kerk waar de ‘Vader des Vaderlands’ Willem van Oranje begraven ligt. In Museum Prinsenhof, ook in Delft, werd hij in 1584 doodgeschoten. De kogelgaten zitten nog in de muur! Genoeg geschiedenis en cultuur opgesnoven? De stad barst van de leuke winkeltjes, boetiekjes, terrassen en restaurants. Delft is zeer de moeite waard!

WestCord Hotel Delft

WestCord Hotel Delft, gelegen tussen het centrum en natuurpark Delftse Hout, is het perfecte startpunt om deze prachtige stad te ontdekken. Het hotel is ingericht door designers van IKEA en met IKEA-meubels. Met de Delft City Shuttle ben je in enkele minuten in de binnenstad.

Eindig de dag met een drankje in de gezellige lobby of op het zonnige terras en geniet van de mediterraanse keuken in restaurant BLUE dining.

• 1 x overnachting in een Comfort Kamer

• Uitgebreid ontbijtbuffet

• Entree Porceleyne Fles (Royal Delft)

• 15% korting op diner in restaurant BLUE dining

• Dagkaart Delft City Shuttle

• Kopje koffie in Stads-Koffyhuis (plek 58 in Terras Top 100)

• Gratis parkeren en gebruik van fitness en sauna

Verblijf is mogelijk tot 5 januari 2020 o.b.v. beschikbaarheid. Zie website WestCord voor voorwaarden.

2 dagen (1 nacht) vanaf €59,50 p.p.

