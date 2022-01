Wijncolumn: een buitenkans voor nog geen tientje

De drie stijlen kenmerken zich door elegantie (Médoc), aardsheid (Graves) en speelsheid (Saint-Émilion) of een combinatie van de drie. Dat heeft vooral te maken met het terroir en de verschillende samenstelling van de aangeplante druiven. Dat zijn cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot, malbec en carmenère, hoewel je die laatste met een lantaarntje moet zoeken.

Is in de Médoc en Graves een hoofdrol voor cabernet sauvignon weggelegd, dan ligt het accent in Saint-Émilion van oudsher op merlot. Vanwege klimaatverandering gedijt cabernet franc in alle drie gebieden steeds beter, met Saint-Émilion voorop.

Bekijk ook: De ideale instapper uit de Jura voor avontuurlijke wijnliefhebbers

Dit gezegende wijndistrict rond het gelijknamige middeleeuwse stadje profiteert van extra aanplant van de ’oer-cabernet’. Merlot en cab franc vullen elkaar perfect aan voor de rijke en speelse identiteit van Saint-Émilion.

Geen wonder dat de schare liefhebbers gestaag groeit, met als gevolg een steeds hogere prijs voor de Grand Cru’s uit dit gebied. Daarom gaan we op zoek naar een wijn die in dezelfde stijl wordt gemaakt, maar dan voor een schijntje.

Daartoe steken we de Dordogne over en maken tien kilometer verderop halt op het plateau van Ruche. De kalk- en kiezelbodem is hier vrijwel identiek aan de betere wijngaarden van Saint-Émilion, dus dat belooft wat.

Fleur de Courteillac is eigenlijk de tweede wijn van Domaine de Courteillac, maar doet nauwelijks onder voor de vaandeldrager. Sterker nog: door bescheiden lagering op houten vaten is de wijn op jonge leeftijd beter drinkbaar dan de grote broer.

Voor de uitstekende jaargang 2018 noteerden we zwarte bessen, bramen, iets laurier en een volle ’speelsheid’ die zo kenmerkend is voor veel duurdere Saint-Émilions. Een buitenkans voor nog geen tientje.

Fleur de Courteillac 2018

colaris.nl, €9,95