Exclusieve superbike van WK-niveau

Motor

vloeistofgekoelde viercilinder

Cilinderinhoud

999cc

Vermogen

230 pk (+)

Gewicht

190 kg

Prijs

vanaf ca. €100.000

Ik word vriendelijk verzocht om naar pitbox 1 en 2 van het Franse circuit Paul Ricard te komen voor een kennismaking met de R1 GYTR PRO. Dat het menens is, blijkt uit het feit dat er een man of vijf continu met ’mijn’ R1 in de weer zijn. Laptops worden in- en uitgeplugd, de motor wordt behoedzaam warmgedraaid, bandentemperatuur wordt gemeten...

De hard- en software waarmee deze R1 is opgebouwd, is van een buitencategorie; ontworpen en ontwikkeld door het in Italië gestationeerde WK-raceteam. Vergis je niet, wil je een R1 in deze vorm onder de billen, dan moet je al snel aan 100.000 euro denken... alleen al aan onderdelen.

Het geklapper uit de uitlaat en de gretigheid waarmee het krachthonk op de rechterpols reageert terwijl we de pitlane uitrijden, maakt meteen duidelijk dat de PRO motorisch uit een ander, nogal goedgevuld vaatje tapt. Pakweg 210 pk stuwt de vierpitter naar de achterste Bridgestone-band. Op het befaamde, bijna 1800 meter lange rechte stuk bereikt de motorische hoogmis krijsend z’n hoogtepunt, riant boven de 300 km per uur zie ik in m’n ooghoek.

Ook bij bochtenwerk werkt de PRO-aanpak door, je smijt de R1 nog makkelijker een bocht in. Terug in de pitbox na een korte impressie veeg ik het zweet van het voorhoofd. Het meest indrukwekkende van deze R1 GYTR PRO is misschien nog dat hij ondanks z’n enorme dadendrang best redelijk is te temmen voor stervelingen als jij en ik. Hij voelt oprecht als een WK-machine, zonder dat je over buitenaards talent hoeft te beschikken om er een redelijk tempo op na te houden. Een prestatie op zich.