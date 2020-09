Backpacken vanaf de bank: met deze Netlfix-titels kan het

1. Vissenkopsoep en slakken - Street Food

Een culturele ontdekkingsreis vanaf je bank? De serie Street Food neemt je mee door de straten van Azië en Latijns-Amerika. In deze serie ontdek je de verhalen van de mensen die de meest bijzondere gerechten wereldwijd bereiden. De serie begint met een seizoen over Azië waarin de culinaire kunsten van Aziatische straatrestaurants worden uitgelicht. Zo word je in de eerste aflevering meegenomen naar de keuken van de inspirerende chef-kok Jay Fai. Zij verdiende een Michelin-ster voor haar Krabomelet.

2. Gezonde en duurzame manieren om te leven - Down to Earth with Zac Efron

Ga op reis met Zac Efron in de nieuwe reportageserie Down to Earh. De reis begint in Ijsland en eindigt in Sardinië. In de serie trekt de acteur samen met een van zijn vrienden Darin Olien naar landen als Ierland, Costa Rica en Frankrijk om bijvoorbeeld projecten over klimaatverandering en duurzaamheid te bezoeken.

3. Een allerlaatste reis - The Bucket List

Twee ongeneeslijk zieke oudere mannen met nog een doel: voor de laatste keer alles uit het leven halen. Samen maken ze een Bucket List met activiteiten die ze in de laatste maanden van hun leven willen doen. Ze ontsnappen uit het ziekenhuis om op wereldreis te gaan en dat zorgt voor zowel hilarische als emotionele momenten.

4. Het leven van een fotograaf- Tales by Light

Altijd al een kijkje willen nemen in het leven van een fotograaf? Fotografen en filmmakers reizen in drie seizoen op Netflix de wereld rond en leggen vanuit originele hoeken beelden vast van mensen, plaatsen, dieren en culturen. Zo reizen ze in een aflevering naar Arnhem Land, waar ze het welkomstritueel en de gebruiken en leefgewoontes van het Yolngu-volk filmen.

5. Fietsend de wereld rond- Pedal the World

18.000 kilometer fietsen door 22 landen: Felix Starck deed het. Hij stelde zich bijna dagelijks de vraag wat de zin van het leven was en besloot daarom de wereld te verkennen. Felix Starck filmde zijn avontuurlijke en indrukwekkende fietstocht en deed verslag. Met meer dan 55 kilo aan bagage begint de Duitser in 2013 ongetraind (!) aan de tocht.

6. Terugtrekken in de natuur- Into te wild

Alles achter je laten om terug te trekken in de natuur? In de film Into the wild ontvlucht een jonge rijkeluiszoon van zijn studentenleven voor de wildernis van Alaska. Deze backpackfilm is het waargebeurde verhaal van rijkeluiszoon Chris McCandless.

7. De wereld rond met je vader - Jack Whitehall: Travels with My Father

De wereld rond met je vader? De komiek Jack Whitehall neemt zijn vader voor deze serie overal mee naartoe om hem ‘los te maken’ om zo de wereld in een nieuw licht te zien. Deze hilarische reisserie versterkt de band tussen de zoon en vader terwijl ze de meest opmerkelijke plekken van de wereld bezoeken. Een goede combinatie van humor en mooie verhalen.

