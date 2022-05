Tot rust vlakbij hartje Amsterdam

Een overnachting bij Freelodge Village in de groene zoom van Amsterdam is een schot in de roos voor wie niet al te ver van het centrum wil zitten en toch tot rust wil komen. Een idealer combinatie voor zo’n minivakantie in eigen stad bestaat bijna niet.

Het ontspannen vakantiegevoel begint al direct wanneer we de zeven houten huisjes van Freelodge Village in de verte zien opdoemen. Bijna alsof we uren hebben gereden om dit knusse groene dorp te bereiken, maar in feite zijn we van deur tot deur slechts twintig minuten onderweg geweest.

Kruiwagen

Parkeren op het terrein van Freelodge is niet mogelijk, maar ertegenover is alle ruimte om kosteloos de auto te parkeren. Onhandig voor wie allerlei (zware) bagage en boodschappen wil meenemen? Zeker niet, want bij de receptie staan kruiwagens klaar om je spullen naar het huisje te brengen. Leuk en slim bedacht!

De zeven houten huisjes zijn gemaakt van Douglashout uit eigen land en ontworpen door architecten die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Gebouwd op palen zodat gasten het gevoel van vrijheid in de natuur nog beter kunnen ervaren, maar ook zodat planten en dieren alle ruimte krijgen om te groeien en te leven.

Wij spotten tijdens ons verblijf vanaf het ruime terras meerdere hazen die af toe nieuwsgierig naar ons leken te kijken. Alle lodges hebben een oppervlakte van ongeveer 40 vierkante meter. Knus, maar groot genoeg voor vier gasten.

Knus

Zien de huisjes er vanbuiten hetzelfde uit, vanbinnen zijn ze juist allemaal anders. Ingericht met steeds een ander thema zoals Black & White, Vintage en Woods. Voor de inrichting is gebruik gemaakt van nieuwe, maar ook tweedehands spullen.

Wij logeren in huisje Marrakech. De naam zegt het al: een tiny house waarbij het vanwege de gekleurde tapijten, kussens en andere accessoires lijkt alsof we een Duizend-en-een-nachtsprookje beleven.

In het huisje vinden we alles wat we nodig hebben: bed-, bad- en keukenlinnen en een welkomstmandje met koffie, thee en afwastabletten. Maar ook olijfolie, peper en zout.

Eieren rapen

Gasten kunnen de groene omgeving verkennen op de fiets of per kano, te huur bij de receptie. Op een paar minuten loopafstand bevinden zich de Fruittuinen van West waar bezoekers, afhankelijk van het seizoen, fruit mogen plukken en de eieren van de kippen die in de boomgaard rondlopen, mogen rapen.

Tijdens ons verblijf in Freelodge Villa komt de regen met bakken uit de hemel. Eigenlijk vinden we dat helemaal niet erg. Vanaf onze deels overdekte veranda luisteren we naar het gekletter van de regen en verder doen we helemaal niets, behalve tot rust komen. Dat is precies waarvoor we zijn gekomen.

In ’t kort

Interieur

Elk huisje is sfeervol ingericht met een ander thema. Alle huisjes zijn zo duurzaam mogelijk ingericht.

Locatie

In de groene zoom van Amsterdam, op een half uurtje rijden van het centrum.

Service

Warm en enthousiast. Freelodge-medeoprichtster Mariska Vlot is in principe 24 uur telefonisch bereikbaar.

Praktisch

Aan de overkant van de weg is een ruime openbare parkeerplaats.

Prijs vanaf 155 euro per nacht.

Onder meer te boeken via natuurhuisje.nl