Waarom je beter kunt afwassen met een borstel dan met een spons

Trond Møretrø is een wetenschapper verbonden aan Nofima, een Noors onderzoeksinstituut voor voedsel. Hij stelt dat afwassen met een borstel hygiënischer is dan het gebruik van een spons. Sponzen bevatten meer bacteriën dan keukenborstels, zo concludeert Møretrø.

„Salmonella en andere bacteriën groeien en overleven beter in sponzen dan in borstels. Dat komt doordat sponzen die dagelijks worden gebruik, nooit helemaal opdrogen. Dat leidt tot een snellere groei van bacteriën”, legt Møretrø uit aan CNN. Omdat een borstel sneller droogt, krijgen bacteriën volgens Møretrø minder kans om te overleven.

Møretrø, de hoofdonderzoeker van de studie waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in Journal of Applied Microbiolog, stelt dat één spons „een groter aantal bacteriën kan bevatten dan er mensen op aarde zijn”. Bah!

Gelukkig zijn de meeste van de bacteriën niet erg schadelijk, maar er zijn er een paar (zoals salmonella) die ons ziek kunnen maken. Bacteriën in sponzen kunnen zich makkelijk verspreiden naar onze handen en keukenapparatuur. De meeste borstels hebben een handvat dat voorkomt dat je direct met de hand in contact komt met potentieel schadelijke bacteriën, in tegenstelling tot sponzen, zegt de Noor.

Møretrø en zijn team onderzochten keukensponzen van twintig mensen die in Portugal wonen en vijfendertig borstels en en veertien sponzen van mensen uit Noorwegen. Het viel de onderzoekers op dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe en hoe vaak mensen hun spons schoonmaken. „Bacteriegroei in de sponzen is lastig te voorkomen, tenzij een spons dagelijks wordt vervangen.”

Uit een eerder onderzoek van dezelfde onderzoekers onder 9966 mensen uit tien verschillende Europese landen bleek al dat sponzen vaker werden gebruikt in de keuken dan borstels. Alleen in Noorwegen en Denemarken gaven de meeste mensen de voorkeur aan een borstel. In Portugal doen ze het langst met één spons. Daar wordt een spons gemiddeld vijf tot zes keer gebruikt voordat die wordt vervangen.

Tegengeluid

Terwijl Noorse onderzoekers aanraden een afwasborstel te gebruiken, zegt Cath Rees, een professor in de microbiologie aan de Universiteit van Nottingham die niet bij het onderzoek betrokken was, dat je best een spons kunt gebruiken, zeker als je er tussen de afwasbeurten voor zorgt dat de spons goed droogt. „Ik zie geen bewijs dat de bacteriën in sponzen een significante bron van besmetting zijn in de keuken”, zo reageert zij.