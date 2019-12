Recept van de dag: oliebollen (1)

1,8 liter melk, 37 graden, 2400 gram bloem, 12 eieren, 120 gram verse gist, 25 gram zout, 250 gram basterdsuiker, 250 gram gesmolten roomboter, 50 gram citroensap, 1500 gram krenten en rozijnen, 5 zure appels, 100 gram sukade, 5 eetlepels rum, kaneel, 1 uur laten rijzen op kamertemperatuur, 180 graden bakken.

Tsja, daar moet je het dan maar mee doen.

Maar je kunt ook eens kijken op het geweldige foodtube.nl/oliebollen-bakken/ Daar zie je de meesterbanketbakker in ruste (haha, het mocht wat) Cees Holtkamp aan het werk. En er zit natuurlijk ook een recept bij. Of je doet het zo:

Nodig voor een bollige avond:

• 800 gr fijn volkorenmeel

• 2 theel zout

• 2 theel kaneel

• ¾ l melk

• 1 zakje gedroogde gist

• 50 gr boter

• 50 gr stroop

• 250 gr rozijnen

• rasp van 1 citroen

• 1 stevige appel in kleine stukjes

Bereiden:

Meng meel met zout en kaneel. Los gist op in een ½ kopje van de melk, giet in een kuiltje in het meel. Giet er nog een scheut melk bij en roer tot je een vloeibaar deeg hebt. Laat op een warme plek staan tot er blaasjes komen. Smelt de boter tot die net vloeibaar is. Voeg de rest van de melk toe, klop de stroop erdoor. Giet bij het deeg en roer tot een glad beslag. Voeg dan rozijnen en citroenschil toe. Nu op een warme plek tot tweemaal het volume laten rijzen. Meng dan de stukjes appel door het beslag. Verhit olie of kokosolie op 170°C. Bak er telkens drie in zeven minuten gaar. Serveer met een wolk poedersuiker.