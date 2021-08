Recept van de dag: Surinaamse kip uit de oven

Zoals veel Surinamers kookt m’n moeder op gevoel, exacte hoeveelheden zijn vaak onbekend. Gelukkig heeft Judith Cyrus, schrijfster van het mooie kookboek Paramaribo (Fontaine Uitgevers), het opgeschreven.

Nodig voor 4 personen:

- 2 kippenpoten met rug (of 500 g kippendijfilet)

- 4 el zonnebloemolie

- 4 tenen knoflook (geperst)

- 1 ui (fijngehakt)

- 2 cm gember (geraspt)

- ½ cm laos, 1 tl witte peper

- 5 el zoute sojasaus

- 2 el zoete sojasaus

- 1 tl vijfkruidenpoeder

- ½ tl pimentpoeder

- 2 el suiker

- 50 ml rum of cognac

Bereiding

Meng in een schaal 3 el olie met de andere ingrediënten. Wrijf de bouten goed in met de marinade en laat ze minstens 2 uur in de koelkast (maar liefst de hele nacht). Verwarm de oven voor op 180 graden. Leg de kippenbouten in een ovenschaal, bewaar de marinade. Bestrijk de bouten met de resterende lepel olie. Verwarm de marinade in een pannetje met 250 ml water en kook dit 10 minuten. Rooster de kippenbouten 20 minuten in de ovenschaal, draai ze om en giet de warme marinade erbij. Bak weer 10 minuten, draai weer om en bak nog 10 minuten. Natuurlijk lekker met nasi of bami, al is gewone rijst ook helemaal prima.