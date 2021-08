Dagrecept: Georgische stoof van aubergine en tomaat

Door Reza Bakhtali

Toen ik het afgelopen weekend door oude foto’s ging (uit de tijd dat verre reizen nog gewoon waren), bleef ik steken bij Georgië in 2018. Het is niet alleen een prachtig land, je kunt er ook een aardig hapje eten. We gaan voor ajapsandali, een smakelijke stoof van aubergine.