Dierenvraag: waarom gilt mijn chihuaha het huis bij elkaar?

Mijn chihuahua van 11 sliep altijd beneden in een mandje, maar doet dat inmiddels in een mandje op een stoel naast mijn bed omdat ze anders het huis bij elkaar gilt. Daarbij trilt ze en kruipt in elkaar; wordt ze soms dement?

Piet Hellemans: „Het kan dat oudere dieren minder goed alleen kunnen of willen zijn. Honden zijn net als mensen sociale wezens en alleen zijn is onnatuurlijk, dat geldt ook voor alleen slapen.

Elf jaar is niet een leeftijd waarop je dementie bij honden verwacht. Wel worden ze minder flexibel in hun gedrag en hebben meer behoefte aan hun baasje.

Het gillen heeft geholpen, want ze slaapt niet meer alleen. Als u het geen probleem vindt dat ze in de slaapkamer ligt, dan is dit een goede oplossing.

Mocht ze vaker door te gillen haar zin willen krijgen, overleg dan eens met een hondengedragsdeskundige; slimme hondjes leren snel en kunnen hun baasjes heel goed africhten...

Als alleen zijn haar vaker opbreekt, dan kan een hond erbij van ongeveer dezelfde leeftijd ook fijn zijn, bijvoorbeeld een beestje uit de buurt of van vrienden.”

