Dit eten moet je dus nóóit bestellen in het vliegtuig

Van vliegtuigvoedsel is bekend dat het het over het algemeen wat flauw is. Dat ligt niet alleen aan het eten zelf, het menselijk lichaam reageert op kilometers hoogte nu eenmaal anders dan in een restaurant op de grond. Een Duits onderzoek heeft uitgewezen dat je smaak voor zowel zoet als zout hoog in de lucht met 30% vermindert.

Bekijk ook: Zoveel vliegtuigen vliegen er in de lucht op elk willekeurig moment

Dat geldt echter voor alle maaltijden, maar er is een gerecht specifiek dat je beter niet kunt vragen aan de steward(ess): pasta! Dat terwijl het toch vaak op het ’menu’ in het vliegtuig staat. De reden?

Waarom staat pasta dan niet op het menu? Omdat naast voedselveiligheid sommige voedingsmiddelen het kookproces op hoogte eenvoudigweg niet aankunnen, aldus Fritz Gross, van LSG Sky Chefs Asia Pacific op. Pasta is al gegaard voor het het vliegtuig in gaat, en wordt eenmaal in de lucht nogmaals opgewarmd. Tegen de tijd ddat het voor je neer wordt gezet zal het goed (zo niet té) gaar zijn. En we weten: ook thuis is opnieuw opgewarmde pasta is nooit zo smeuïg en al dente als het was. In de lucht dus al helemaal niet. Dat in combinatie met de flauwe saus maakt dat je het beter niet kunt bestellen.

Wel doen

Tot slot bevat pasta, zoals ook bekend, de nodige calorieën. Het is dus ook niet de meest gezonde keuze, maar los daarvan kan het leiden tot een piek (en daarna daling) van de suikerspiegel, waar je je ook niet beter van zult gaan voelen, aldus Dr. Charles Platkin, van het Hunter College NYC Food Policy Center.

Wat je dan wel zou moeten eten in het vliegtuig? Het beste is eigenlijk je eigen voedsel mee te nemen, en dan met name popcorn, eiwitrepen, maar ook crackers met pindakaas of hummus. Ook nog eens goedkoper!