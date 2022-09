Dit mag nooit meer weg: Dierbare fruitschaal

Aan sommige dagelijkse voorwerpen kan een wel heel bitterzoete herinnering vastzitten. Neem deze fruitschaal, ooit in ontvangst genomen terwijl het cadeau eigenlijk niet zo mooi werd gevonden: we kennen het allemaal wel.

Terwijl de schaal om een zeer verdrietige reden een van de meest gekoesterde voorwerpen in het leven van eigenaresse Trudy Boom is geworden.

Het was Moederdag 1989 en zoon Rob vroeg aan Trudy wat zij wilde hebben. „Ik antwoordde: Niks schat, een dikke zoen. Maar hij wilde toch iets kopen en ik gaf een fruitschaal als suggestie. Die ochtend kwam hij me verrassen met een fraai ingepakt cadeau.”

Ongeluk

Trudy overkwam wat ons allen soms gebeurt: ze vond die schaal eigenlijk niet zo mooi. „Maar uiteraard niks gezegd.”

„Ik was juist heel blij want hij had de moeite genomen om naar een winkel te gaan en voor mij, zijn moeder, een fruitschaal te kopen. Hij zei er nog bij: ’Als je hem niet mooi vindt, kun je hem ruilen hoor!’ Natuurlijk niet, zei ik, ik vind hem prachtig. De schaal werd in de keuken gezet met fruit erop.”

Driekwart jaar later, op 15 januari 1990, verongelukte Rob met de motor. De fruitschaal staat nog steeds in Trudy’s keuken. „U zult begrijpen dat dit echt een voorwerp is dat nooit weg mag. Ik ben er heel zuinig op, er is nog geen stukje vanaf.”