Vibeke viert geen kerst: ’Ik was de enige op school die geen kerstboom had’

Vibeke (51) viert geen kerst omdat ze Joods is. „Tijdens kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd en dat hoort bij het christendom. Joden geloven niet in Jezus als messias. Ik kan wel heel erg genieten van de kerstsfeer en alle versieringen in december, maar het is gewoon niet ons feest.”